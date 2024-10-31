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31 октября, 05:35

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в пятиэтажном доме в Черкесске

Уголовное дело возбуждено из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Черкесске, повлёкшем обрушение на двух этажах. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, ход которого поставлен надзорным ведомством на контроль. В ходе организованной проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования», — уточнили в ведомстве.

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске увеличилось до трёх
Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске увеличилось до трёх

Согласно данным МЧС, в многоквартирном жилом доме по улице Лободина около 6 часов утра произошла вспышка паров газовоздушной смеси. Это привело к разрушениям на 4 и 5 этаже.

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МЧС КЧР

Андрей Бражников
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