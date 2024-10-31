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31 октября, 05:11

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске увеличилось до трёх

Жертвами взрыва газа в доме в столице Карачаево-Черкесии стали три человека, сообщает «Сапа» со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате хлопка и обрушения части многоэтажного жилого здания в Черкесске пострадали девять человек.

Разбор завалов на месте ЧП продолжаются. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени, несколько человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Также среди раненых в результате ЧП есть один ребёнок. Территория вокруг пятиэтажки оцеплена.

Согласно данным МЧС, в многоквартирном жилом доме по улице Лободина произошла вспышка паров газовоздушной смеси. Это привело к разрушениям на 4 и 5 этаже.

Число пострадавших при взрыве и обрушении в пятиэтажке в Кирсанове достигло 11
Число пострадавших при взрыве и обрушении в пятиэтажке в Кирсанове достигло 11
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МЧС по КЧР

Андрей Бражников
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