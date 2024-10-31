Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске увеличилось до трёх
Жертвами взрыва газа в доме в столице Карачаево-Черкесии стали три человека, сообщает «Сапа» со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате хлопка и обрушения части многоэтажного жилого здания в Черкесске пострадали девять человек.
Разбор завалов на месте ЧП продолжаются. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени, несколько человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Также среди раненых в результате ЧП есть один ребёнок. Территория вокруг пятиэтажки оцеплена.
Согласно данным МЧС, в многоквартирном жилом доме по улице Лободина произошла вспышка паров газовоздушной смеси. Это привело к разрушениям на 4 и 5 этаже.
МЧС по КЧР