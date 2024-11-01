Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 19:52
8203

Количество жертв от падения козырька в Нови-Саде возросло до 14

Место трагедии в Нови-Саде. Обложка © X / Ars7513

Место трагедии в Нови-Саде. Обложка © X / Ars7513

Количество погибших под обрушившимся бетонным козырьком вокзала в Нови-Саде в Сербии увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в Высшей прокуратуре города.

«В ходе расследования обрушения части здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде на данный момент из-под руин извлечены 14 тел», — цитирует сообщение информационное агентство Tanjug.

По словам президента Александра Вучича, восесь погибших являются гражданами Сербии, один — из Северной Македонии. Личности ещё пяти человек пока установить не удалось. Сербское правительство объявило 2 ноября днём национального траура.

Потолочная плитка рухнула на детей в подмосковной школе, один ребёнок в больнице
Потолочная плитка рухнула на детей в подмосковной школе, один ребёнок в больнице

Напомним, в Сербии бетонный козырёк ж/д вокзала рухнул на платформу, где в этот момент находились пассажиры. Изначально сообщалось о гибели восьми человек и ещё четырёх пострадавших под завалами. Позже глава МВД страны подтвердил, что количество жертв возросло до 11.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сербия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar