Количество жертв от падения козырька в Нови-Саде возросло до 14
Место трагедии в Нови-Саде. Обложка © X / Ars7513
Количество погибших под обрушившимся бетонным козырьком вокзала в Нови-Саде в Сербии увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в Высшей прокуратуре города.
«В ходе расследования обрушения части здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде на данный момент из-под руин извлечены 14 тел», — цитирует сообщение информационное агентство Tanjug.
По словам президента Александра Вучича, восесь погибших являются гражданами Сербии, один — из Северной Македонии. Личности ещё пяти человек пока установить не удалось. Сербское правительство объявило 2 ноября днём национального траура.
Напомним, в Сербии бетонный козырёк ж/д вокзала рухнул на платформу, где в этот момент находились пассажиры. Изначально сообщалось о гибели восьми человек и ещё четырёх пострадавших под завалами. Позже глава МВД страны подтвердил, что количество жертв возросло до 11.