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1 ноября, 17:35

Число погибших при обрушении козырька на вокзале в Сербии возросло до 11

Место обрушения козырька здания вокзала в Нови-Саде. Обложка © X / BorovinicJelena

Место обрушения козырька здания вокзала в Нови-Саде. Обложка © X / BorovinicJelena

Количество погибших при обрушении бетонного козырька на ж/д вокзале в сербском Нови-Саде увеличилось до 11. Об этом уведомил министр внутренних дел страны Ивица Дачич в эфире TV Pink, допустив, что под завалами могут быть ещё тела.

Момент обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Сербии. Видео © X / pagan_pagan1

Напомним, о трагическом происшествии стало известно сегодня. Бетонный козырёк вокзала рухнул на платформу с пассажирами, изначально сообщалось о гибели восьми человек. Ещё четверо оставались под завалами с серьёзными травмами.

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Юрий Лысенко
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