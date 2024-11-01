Число погибших при обрушении козырька на вокзале в Сербии возросло до 11
Место обрушения козырька здания вокзала в Нови-Саде. Обложка © X / BorovinicJelena
Количество погибших при обрушении бетонного козырька на ж/д вокзале в сербском Нови-Саде увеличилось до 11. Об этом уведомил министр внутренних дел страны Ивица Дачич в эфире TV Pink, допустив, что под завалами могут быть ещё тела.
Момент обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Сербии. Видео © X / pagan_pagan1
Напомним, о трагическом происшествии стало известно сегодня. Бетонный козырёк вокзала рухнул на платформу с пассажирами, изначально сообщалось о гибели восьми человек. Ещё четверо оставались под завалами с серьёзными травмами.