Около 40 человек оказались под завалами обрушившегося дома в Нигерии

Примерно 40 человек оказались под обломками рухнувшего жилого дома в столице Нигерии. Инцидент произошёл в районе Сабон-Лугбе в Абдже, согласно информации от нигерийской газеты The Nation.

Спасательные группы и волонтёры активно занимаются разбором завалов и уже смогли достать 5 человек. По предварительным данным, разрушенное здание было на стадии строительства.