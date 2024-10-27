Около 40 человек оказались под завалами обрушившегося дома в Нигерии
Примерно 40 человек оказались под обломками рухнувшего жилого дома в столице Нигерии. Инцидент произошёл в районе Сабон-Лугбе в Абдже, согласно информации от нигерийской газеты The Nation.
Спасательные группы и волонтёры активно занимаются разбором завалов и уже смогли достать 5 человек. По предварительным данным, разрушенное здание было на стадии строительства.
К слову, сегодня ранним утром в другом районе Абуджи — Кубве — обрушилось трёхэтажное жилое здание, из которого удалось спасти 4 человека.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России 19 октября в Кирсанове Тамбовской области в жилом доме произошёл взрыв газа, в результате чего часть здания обрушилась. МЧС показало видео с места происшествия. В результате происшествия пострадали 11 человек.
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