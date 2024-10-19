Ещё одна страна осталась без света вслед за Кубой
Daily Post: Нигерия третий раз за неделю осталась без электричества
Национальная энергосистема Нигерии снова вышла из строя, уже в третий раз за неделю. Многие штаты всё ещё остаются без света, сообщает Daily Post.
«Последняя авария произошла сразу после двух других, произошедших ранее, что ещё больше нагрузило и без того хрупкую энергосистему", — написали в местной газете, отметив, что причины сбоя неизвестны.
Накануне вечером стало известно, что Куба осталась без электричества из-за отключения ТЭЦ в Матансасе. Президент страны заверил, что руководство уделяет «абсолютный приоритет» оперативному решению этого вопроса.
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