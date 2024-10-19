Ещё одна страна осталась без света вслед за Кубой

Национальная энергосистема Нигерии снова вышла из строя, уже в третий раз за неделю. Многие штаты всё ещё остаются без света, сообщает Daily Post.

«Последняя авария произошла сразу после двух других, произошедших ранее, что ещё больше нагрузило и без того хрупкую энергосистему", — написали в местной газете, отметив, что причины сбоя неизвестны.