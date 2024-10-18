Целая страна осталась без света из-за аварии на ТЭЦ
Вся Куба осталась без электричества из-за отключения ТЭЦ в Матансасе
Гавана. Фото © Shuttterstock / FOTODOM / Delbars
Тепловая электростанция (ТЭЦ) Антонио Гутьераса в Матансасе вышла из строя, что привел к полному отключению электроэнергетической системы кубы. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности страны.
«После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18.00 мск) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над его восстановлением», – информирует Минэнерго.
Президент Кубы Диас-Канель Бермудес уже выступил с заявлением и заверил, что руководство страны уделяет «абсолютный приоритет» оперативному решению этого вопроса.
А ранее депутат Верховной Рады предупредила жителей Украины о предстоящей суровой зиме, подчеркнув, что из-за частых отключений электроэнергии гражданам придётся столкнуться с долгими часами без света. Она также отметила, что помощь Запада для восстановления энергосистемы не сможет в полной мере исправить ситуацию.