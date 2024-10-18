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18 октября, 18:02

Целая страна осталась без света из-за аварии на ТЭЦ

Вся Куба осталась без электричества из-за отключения ТЭЦ в Матансасе

Гавана. Фото © Shuttterstock / FOTODOM / Delbars

Гавана. Фото © Shuttterstock / FOTODOM / Delbars

Тепловая электростанция (ТЭЦ) Антонио Гутьераса в Матансасе вышла из строя, что привел к полному отключению электроэнергетической системы кубы. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности страны.

«После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18.00 мск) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над его восстановлением», – информирует Минэнерго.

Президент Кубы Диас-Канель Бермудес уже выступил с заявлением и заверил, что руководство страны уделяет «абсолютный приоритет» оперативному решению этого вопроса.

Две страны на Балканах остались без света из-за пожара
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А ранее депутат Верховной Рады предупредила жителей Украины о предстоящей суровой зиме, подчеркнув, что из-за частых отключений электроэнергии гражданам придётся столкнуться с долгими часами без света. Она также отметила, что помощь Запада для восстановления энергосистемы не сможет в полной мере исправить ситуацию.

Андрей Бражников
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