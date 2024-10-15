Россия хочет импортировать электричество из Грузии и Азербайджана в случаях ЧС

Россия направила запрос Азербайджану и Грузии о возможности импорта электричества в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила член правления компании «Интер РАО» Александра Панина.

«Да, мы запросили две страны: Азербайджан и Грузию. Спросили о возможности поставки. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — отметила она на Всероссийской тарифной конференции.

В случае чрезвычайных ситуаций Россия планирует обратиться за поддержкой к энергосистемам Грузии и Азербайджана по запросу «Системного оператора», сообщила Панина. Она отметила, что на данный момент компания не получила ответов от этих стран, но подчеркнула, что РФ будет стремиться минимизировать импорт электроэнергии.