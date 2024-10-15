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15 октября, 17:36

Россия хочет импортировать электричество из Грузии и Азербайджана в случаях ЧС

Россия направила запрос Азербайджану и Грузии о возможности импорта электричества в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила член правления компании «Интер РАО» Александра Панина.

«Да, мы запросили две страны: Азербайджан и Грузию. Спросили о возможности поставки. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — отметила она на Всероссийской тарифной конференции.

В случае чрезвычайных ситуаций Россия планирует обратиться за поддержкой к энергосистемам Грузии и Азербайджана по запросу «Системного оператора», сообщила Панина. Она отметила, что на данный момент компания не получила ответов от этих стран, но подчеркнула, что РФ будет стремиться минимизировать импорт электроэнергии.

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А ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилёв рассказал о планах обновить российскую энергосистему. Он отметил, что в рамках подготовки к летнему периоду власти запланировали обновление этой отрасли в нашей стране, которое пройдёт параллельно с подготовкой к отопительному сезону. Глава ведомства пояснил, что данное решение связано с серией недавних отключений электроэнергии в Приморье и на юге страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Александра Мышляева
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