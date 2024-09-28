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28 сентября, 06:29

Цивилёв рассказал о планах обновить российскую энергосистему

«Ведомости»: Власти планируют обновить российскую энергетическую систему

В рамках подготовки к летнему периоду власти запланировали обновление энергетической системы России. Обсуждение данного вопроса проводилось во время форума «Российская энергетическая неделя» в московском Манеже, где состоялось заседание комиссии Госсовета России «Энергетика».

«Только войдём в осенне-зимний период — начнём готовиться ещё к летнему периоду. Жизнь теперь заставляет отдельно готовиться и к летнему периоду, не только к осенне-зимнему периоду», — сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилёв, его слова приводят «Ведомости».

Обновление энергосистемы пройдёт параллельно с подготовкой к отопительному сезону. Как отметил министр, данное решение связано с серией недавних отключений электроэнергии в Приморье и на юге страны.

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Ранее Life.ru сообщал о серии массовых отключений электроэнергии по России. Так в начале августа почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах, в Артёме, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске и других населённых пунктах региона.

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Shutterstock / FOTODOM

Мария Любицкая
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