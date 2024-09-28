Цивилёв рассказал о планах обновить российскую энергосистему

В рамках подготовки к летнему периоду власти запланировали обновление энергетической системы России. Обсуждение данного вопроса проводилось во время форума «Российская энергетическая неделя» в московском Манеже, где состоялось заседание комиссии Госсовета России «Энергетика».

«Только войдём в осенне-зимний период — начнём готовиться ещё к летнему периоду. Жизнь теперь заставляет отдельно готовиться и к летнему периоду, не только к осенне-зимнему периоду», — сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилёв, его слова приводят «Ведомости».

Обновление энергосистемы пройдёт параллельно с подготовкой к отопительному сезону. Как отметил министр, данное решение связано с серией недавних отключений электроэнергии в Приморье и на юге страны.