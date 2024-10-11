Тариф на электричество в 2025 году: сколько россияне будут платить за свет и кто получит новые льготы В каких регионах будет самое серьёзное подорожание тарифа на свет и кто может рассчитывать на скидку в оплате электричества — в материале Life.ru. 10 октября, 21:07 Россиян ждёт изменение тарифов на свет в 2025 году. Обложка © ТАСС / Ura.ru

Каждый год в России индексируются тарифы на электричество — и жителей страны традиционно волнует вопрос: как сильно подорожает свет. С 2025 года тарифы на электроэнергию снова изменятся. Это обусловлено расходами снабжающих компаний на модернизацию сетей и инфляцией. Также растёт сама стоимость производства киловатта на электростанции. В цене заложены и корректировки относительно передачи ресурса по сетям и работы самих поставщиков электричества — энергоснабжающих компаний.

Как государство контролирует тарифы на свет

Как наше государство контролирует тарифы на свет? Для того чтобы избежать перекосов, Федеральная антимонопольная служба подсчитала, какими должны быть «вилки» стоимости на свет в разных регионах в следующем году. Эти предельные цифры тарифов затрагивают только тех, кто живёт в городских квартирах без электроплит и электрического отопления. Местные власти обязаны соблюдать эти «коридоры» при определении конечных тарифов. Индексация тарифов на электроэнергию традиционно происходит в июле.

В ведомстве пояснили, что пристально следят за тем, чтобы компании, поставляющие электроэнергию в российских городах, не взвинчивали цены. Для того чтобы повысить эффективность этого контроля, ФАС делегировала проверки на местах своим территориальным органам. Это позволило выявить в 2024 году намного больше нарушений — почти в два раза.

«Сумма экономически необоснованных средств, предписанных ФАС России к исключению в 2024 году, составляет 8,2 млрд рублей», — рассказали в ФАС. Излишне начисленные суммы не учитывались при расчёте контрольных цифр тарифов на следующий год.

Тариф на электричество в 2025 году по регионам

ФАС сформировала список тарифов на электричество на 2025 год. Речь идёт о так называемых коридорах по тарифам на электричество, выходить за пределы этих цифр регионам не рекомендуется. Цена на свет сильно варьируется в зависимости от города и области. В северных регионах России жители традиционно платят за свет больше остальных. Самый дорогой киловатт — на Чукотке, здесь его стоимость достигнет 11,36 рубля. В Якутии стоимость киловатта в час не поднимется выше 9,66 рубля. В Камчатском крае цену на электричество ограничили порогом в 8,04 рубля. При этом нижняя планка, установленная для этого региона, составляет 2,7 рубля.

Для москвичей «коридор» стоимости электроэнергии будет установлен на отметке 7,87 рубля за киловатт в час. Жителям Подмосковья поднимут тариф до 8,25 рубля, а тем, кто платит за электричество в Санкт-Петербурге, — до 6,97 рубля.

Самым доступным тариф на свет будет для жителей ЛНР — здесь нижний порог цены составит 1,46 рубля. В ДНР минимум будет установлен на отметке 1,49 рубля. В Иркутской области нижняя планка в следующем году будет 1,77 рубля.

Cколько стоит сейчас 1 киловатт света

В 2024 году в Москве киловатт в час стоит 6,99 рубля, поэтому для жителей столицы электричество в 2025 году подорожает на 88 копеек. Жители Северной столицы сейчас платят за киловатт электроэнергии 6,19 рубля, повышение составит 78 копеек. В Подмосковном регионе жители платят за киловатт света 7,33 рубля, в следующем году тариф для них подорожает на 92 копейки. В среднем по России тариф составляет 4,79 рубля.







Для жителей столицы электричество в 2025 году подорожает на 88 копеек. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Дешевле всего киловатт в Иркутской области, здесь его цена составляет 1,42 рубля. Низкая цена и в Республике Хакасия — 2,67 рубля, Республике Дагестан — 3,23 рубля, Красноярском крае — 3,25 рубля и в Новосибирской области — 3,36 рубля за киловатт в час.

Согласно данным бюллетеня Росстата о социально-экономическом положении России, тарифы на электроснабжение за период с января по август 2024 года стали выше на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Льготный тариф на электроэнергию

ФАС рекомендует россиянам при подозрении на нарушения относительно тарифов обращаться в Государственную жилищную инспекцию своего региона. Есть категории граждан, которые могут сэкономить на электроэнергии, используя господдержку. В России есть льготные категории граждан, кому полагается скидка на оплату электричества — многодетные семьи, малоимущие, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и другие категории. Объём льготы зависит от региона, где проживает гражданин, претендующий на субсидию.

Также ФАС разработала специальные дифференцированные тарифы, по которым можно будет платить за электричество. Их ввели для того, чтобы решить проблему несправедливого ценообразования. Дифференцированные тарифы действуют более чем в 70 регионах России и отличаются в зависимости от субъекта. Кроме того, эти тарифы поделены на диапазоны, зависящие от количества потребляемой электроэнергии. Если вы обычный житель города, тратящий электричество на личные нужды, — вы в первом диапазоне.

По словам представителей ведомства, это разделение было введено для того, чтобы избежать «перекрёстного субсидирования» и небытового потребления, например когда человек, оформивший льготу, пользуется электричеством для серого майнинга. Такие люди должны платить за свет по экономически обоснованным тарифам.

Авторы Антон Плотников