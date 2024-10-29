Потолочная плитка рухнула на детей в подмосковной школе, один ребёнок в больнице

Потолочные плиты рухнули на учеников образовательного учреждения в подмосковном Красногорске. Как пишет агентство РИА «Новости», обрушение произошло в коридоре школы.

«По информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в ГСУСК по области.

Тем временем «Рен-ТВ» уточняет, что в результате происшествия одного из учеников госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Также известно, что всё произошло в школе, расположенной в Павшинской пойме.