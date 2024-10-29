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29 октября, 19:10

Потолочная плитка рухнула на детей в подмосковной школе, один ребёнок в больнице

Ученик пострадал при обрушении потолочной плитки в школе в Красногорске

Потолочные плиты рухнули на учеников образовательного учреждения в подмосковном Красногорске. Как пишет агентство РИА «Новости», обрушение произошло в коридоре школы.

«По информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в ГСУСК по области.

Тем временем «Рен-ТВ» уточняет, что в результате происшествия одного из учеников госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Также известно, что всё произошло в школе, расположенной в Павшинской пойме.

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Аналогичная ситуация ранее произошла в московской школе № 1550 в апреле. Тогда четверо школьников получили травмы головы при обрушении потолка. Потолочные плиты рухнули во время урока, когда учительница решила проветрить класс и открыла окно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Оксана Попова
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