Потолочная плитка рухнула на детей в подмосковной школе, один ребёнок в больнице
Ученик пострадал при обрушении потолочной плитки в школе в Красногорске
Потолочные плиты рухнули на учеников образовательного учреждения в подмосковном Красногорске. Как пишет агентство РИА «Новости», обрушение произошло в коридоре школы.
«По информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в ГСУСК по области.
Тем временем «Рен-ТВ» уточняет, что в результате происшествия одного из учеников госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Также известно, что всё произошло в школе, расположенной в Павшинской пойме.
Аналогичная ситуация ранее произошла в московской школе № 1550 в апреле. Тогда четверо школьников получили травмы головы при обрушении потолка. Потолочные плиты рухнули во время урока, когда учительница решила проветрить класс и открыла окно.
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