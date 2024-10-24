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24 октября, 04:38

Сальмонелла в яичной смеси привела к отравлению школьников на Камчатке

Сальмонеллу обнаружили в яичной смеси, из которой готовили блины школьникам в городе Елизово. Россельхознадзор провёл проверку и выявил, что опасный продукт произвёл АО «Петропавловский хлебокомбинат». В результате проверки ведомство выпустило предостережение в адрес поставщика.

Кроме того, инспекторы установили, что хлебокомбинат не оформлял необходимые ветеринарные документы на меланж, используемый в процессе производства блинов. Смесь изготавливалась из яиц, поступающих с птицефабрики «Алмаз», расположенной в Новосибирской области. Ведомства призвали принять меры для недопущения дальнейших нарушений, а предприятию объявили официальное предупреждение за несоблюдение санитарных норм.

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Как сообщал Life.ru, причиной массового отравления школьников в Камчатском крае стала сальмонелла. После инцидента следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и началось расследование обстоятельств поставки некачественной продукции. На данный момент несколько детей остаются под наблюдением врачей, и ведётся проверка поставщиков продуктов для местных школ. Число людей, госпитализированных после отравления, достигло 35.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Кирилл Сосновских
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