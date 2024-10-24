Сальмонелла в яичной смеси привела к отравлению школьников на Камчатке

Сальмонеллу обнаружили в яичной смеси, из которой готовили блины школьникам в городе Елизово. Россельхознадзор провёл проверку и выявил, что опасный продукт произвёл АО «Петропавловский хлебокомбинат». В результате проверки ведомство выпустило предостережение в адрес поставщика.

Кроме того, инспекторы установили, что хлебокомбинат не оформлял необходимые ветеринарные документы на меланж, используемый в процессе производства блинов. Смесь изготавливалась из яиц, поступающих с птицефабрики «Алмаз», расположенной в Новосибирской области. Ведомства призвали принять меры для недопущения дальнейших нарушений, а предприятию объявили официальное предупреждение за несоблюдение санитарных норм.