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14 октября, 05:20

Уже 34 ребёнка и учитель попали в больницу из-за сальмонеллы в школе в Елизово

Госпитализированных с отравлением учеников и педагогов школы №1 города Елизово на Камчатке уже 35, . Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главного врача городской больницы Кирилла Серенко.

«Госпитализировано 35 пациентов — 34 ребёнка и один педагог. При этом отмечаем тенденцию к снижению числа госпитализированных. Если 12 октября к нам поступили 15 человек, то вчера уже 11 человек и сегодня пока госпитализировано двое. Также отмечаем тенденцию к снижению амбулаторных обращений», — говорит Серенко.

По оценке врачей, состояние всех пациентов стабильное. Прокуратура уточняет, что среди заболевших ученики 1, 7, 8 и 9 классов. В образовательном учреждении были отобраны образцы пищи и проведены микробиологические смывы в пищеблоке. Управление Роспотребнадзора по региону считает причиной отравления учащихся школы №1 сальмонеллу. Следователи завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».


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Андрей Бражников
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