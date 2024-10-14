Уже 34 ребёнка и учитель попали в больницу из-за сальмонеллы в школе в Елизово

Госпитализированных с отравлением учеников и педагогов школы №1 города Елизово на Камчатке уже 35, . Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главного врача городской больницы Кирилла Серенко.

«Госпитализировано 35 пациентов — 34 ребёнка и один педагог. При этом отмечаем тенденцию к снижению числа госпитализированных. Если 12 октября к нам поступили 15 человек, то вчера уже 11 человек и сегодня пока госпитализировано двое. Также отмечаем тенденцию к снижению амбулаторных обращений», — говорит Серенко.