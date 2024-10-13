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13 октября, 01:06

СК возбудил уголовное дело по факту отравлений детей в школе на Камчатке

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту отравления более 10 детей в школе города Елизово. Об этом сообщает управление СКР по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Причиной массового отравления школьников в Камчатском крае стала сальмонелла
Причиной массового отравления школьников в Камчатском крае стала сальмонелла

Напомним, что после питания в школе № 1 города Елизово у детей массово ухудшилось самочувствие. Госпитализированы 11 несовершеннолетних с признаками заболевания, относящимися к группе острых кишечных инфекций, ещё несколько детей находятся на амбулаторном лечении. Среди заболевших — ученики 1, 7, 8 и 9 классов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ammatar

Анатолий Цейко
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