СК возбудил уголовное дело по факту отравлений детей в школе на Камчатке
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту отравления более 10 детей в школе города Елизово. Об этом сообщает управление СКР по региону.
«По данному факту возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Напомним, что после питания в школе № 1 города Елизово у детей массово ухудшилось самочувствие. Госпитализированы 11 несовершеннолетних с признаками заболевания, относящимися к группе острых кишечных инфекций, ещё несколько детей находятся на амбулаторном лечении. Среди заболевших — ученики 1, 7, 8 и 9 классов.
Shutterstock / FOTODOM / Ammatar