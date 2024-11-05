Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта
Reuters: Канцелярия Нетаньяху сообщила об отставке министра обороны Галанта
Йоав Галант. Обложка © ТАСС / EPA
Министр Израиля Йоав Галант уходит в отставку. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
По данным агентства Reuters, новым руководителем оборонного ведомства станет глава МИД Исраэль Кац.
Галанту 65 лет. Пост министра обороны он занял в 2022 году, сменив на нём Бени Ганца.
Ранее ЦАХАЛ объявила, что операция «Дни покаяния», в рамках которой армия обстреляла Иран, успешно завершена. В США заявили, что удар Израиля лишил иранский ВПК возможности производить баллистические ракеты. Несмотря на такие громкие заявления, в Тегеране назвали атаку Тель-Авива «слабой». Иранский президент пообещал, что ответ Ирана будет взвешенным и обдуманным, однако в Пентагоне всеми силами призывают Тегеран воздержаться от дальнейших ответных шагов.