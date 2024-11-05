Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта

Министр Израиля Йоав Галант уходит в отставку. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Галанту 65 лет. Пост министра обороны он занял в 2022 году, сменив на нём Бени Ганца.