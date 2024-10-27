СМИ сообщили о парализованном производстве ракет в Иране после атаки Израиля
Axios: Израильская армия парализовала производство баллистических ракет в Иране
Удар Израиля по Ирану привёл к параличу производства баллистических ракет. Как сообщает американский портал Axios, израильская атака разрушила 12 «планетарных смесителей», используемых для производства твёрдого ракетного топлива для дальнобойных ракет, которые составляют основу иранского арсенала.
Повреждённые объекты представляют собой «крайне сложное оборудование», которое Иран не производит самостоятельно и закупает за границей. На их восстановление может потребоваться не менее года.
Кроме того, израильские источники сообщают, что в результате атаки были уничтожены четыре батареи противовоздушной обороны, а также поражены ядерные и энергетические объекты иранской инфраструктуры.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛ заявила о завершении операции «Дни покаяния», в ходе которой Израиль обстреливал объекты на территории Ирана. В исламской республике сочли ущерб «ограниченным».
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