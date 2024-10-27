СМИ сообщили о парализованном производстве ракет в Иране после атаки Израиля

Удар Израиля по Ирану привёл к параличу производства баллистических ракет. Как сообщает американский портал Axios, израильская атака разрушила 12 «планетарных смесителей», используемых для производства твёрдого ракетного топлива для дальнобойных ракет, которые составляют основу иранского арсенала.

Повреждённые объекты представляют собой «крайне сложное оборудование», которое Иран не производит самостоятельно и закупает за границей. На их восстановление может потребоваться не менее года.