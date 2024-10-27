Гросси заявил, что иранские ядерные объекты не повреждены после ударов Израиля
Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что израильские удары не затронули его ядерные объекты. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.
Он отметил, что инспекторы агентства находятся в безопасности и продолжают выполнять свои обязанности.
«Призываю к рассудительности, нужно воздержаться от действий, угрожающих ядерной и физической безопасности и ядерным материалам», — написал Гросси.
Ранее в пресс-бюро израильской армии заявили о завершении операции «Дни покаяния», которая стала ответом на обстрел Ираном Израиля в начале октября. Тель-Авив атаковал объекты на иранской территории, из-за чего властям пришлось приостановить авиасообщение на Ближнем Востоке.
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