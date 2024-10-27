Гросси заявил, что иранские ядерные объекты не повреждены после ударов Израиля

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что израильские удары не затронули его ядерные объекты. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.

Он отметил, что инспекторы агентства находятся в безопасности и продолжают выполнять свои обязанности.