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26 октября, 21:27

Гросси заявил, что иранские ядерные объекты не повреждены после ударов Израиля

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что израильские удары не затронули его ядерные объекты. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.

Он отметил, что инспекторы агентства находятся в безопасности и продолжают выполнять свои обязанности.

«Призываю к рассудительности, нужно воздержаться от действий, угрожающих ядерной и физической безопасности и ядерным материалам», — написал Гросси.

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Ранее в пресс-бюро израильской армии заявили о завершении операции «Дни покаяния», которая стала ответом на обстрел Ираном Израиля в начале октября. Тель-Авив атаковал объекты на иранской территории, из-за чего властям пришлось приостановить авиасообщение на Ближнем Востоке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Артём Гапоненко
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