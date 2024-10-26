Группировка «Армия справедливости» взяла ответственность за теракт на юго-востоке Ирана

Суннитская группировка «Джейш аль-Адль», («Армия справедливости»), которую в Иране признали террористической, взяла на себя ответственность за теракт в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, который был совершён в субботу. В результате атаки погибло не менее десятки человек. Информацию передаёт иранское государственное агентство Mehr.