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26 октября, 17:43

Группировка «Армия справедливости» взяла ответственность за теракт на юго-востоке Ирана

Mehr: «Джейш аль-Адль» взяла ответственность за теракт на юго-востоке Ирана

Суннитская группировка «Джейш аль-Адль», («Армия справедливости»), которую в Иране признали террористической, взяла на себя ответственность за теракт в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, который был совершён в субботу. В результате атаки погибло не менее десятки человек. Информацию передаёт иранское государственное агентство Mehr.

«Группировка «Джейш аль-Адль» взяла на себя ответственность за нападение на патруль полиции в провинции Систан и Белуджистан», – сообщает агентство.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что на фоне ударов Иран и соседний Ирак закрыли воздушное пространство. Воздушные гавани не будут работать до дальнейшего уведомления.

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Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Мария Любицкая
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