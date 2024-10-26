ЦАХАЛ завершила операцию «Дни покаяния» по ответному удару по Ирану
Взрыв на территории Ирана. Обложка © Х / ScharoMaroof
Ночная операция Тель-Авива против Ирана, осуществлённая в субботу, была названа «Дни покаяния». Об этом сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на брифинг от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
ЦАХАЛ объявила об окончании операции около 6:00 по московскому времени, подтвердив успешное возвращение всех самолётов на базу в Израиле. Атакам подверглись ракетные комплексы «земля-воздух», системы противовоздушной обороны и производственные мощности ракет, которые использовались для атак на израильскую территорию в последние месяцы.
Атака Израиля на Иран. Видео © Х / ScharoMaroof
В операции задействовали множество истребителей, самолётов-заправщиков и разведывательных самолётов. Это стало прецедентом в истории, так как Израиль впервые официально взял на себя ответственность за военные действия на территории Ирана.
Согласно информации иранского государственного агентства Tasnim, Тегеран готов ответить на действия Израиля.
На фоне ударов Иран и соседний Ирак закрыли воздушное пространство. Воздушные гавани не будут работать до дальнейшего уведомления.