ЦАХАЛ завершила операцию «Дни покаяния» по ответному удару по Ирану

Ночная операция Тель-Авива против Ирана, осуществлённая в субботу, была названа «Дни покаяния». Об этом сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на брифинг от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ объявила об окончании операции около 6:00 по московскому времени, подтвердив успешное возвращение всех самолётов на базу в Израиле. Атакам подверглись ракетные комплексы «земля-воздух», системы противовоздушной обороны и производственные мощности ракет, которые использовались для атак на израильскую территорию в последние месяцы.

Атака Израиля на Иран. Видео © Х / ScharoMaroof

В операции задействовали множество истребителей, самолётов-заправщиков и разведывательных самолётов. Это стало прецедентом в истории, так как Израиль впервые официально взял на себя ответственность за военные действия на территории Ирана.

Согласно информации иранского государственного агентства Tasnim, Тегеран готов ответить на действия Израиля.