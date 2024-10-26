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26 октября, 02:10

Израиль задействовал новейшие стелс-истребители при атаке на Иран

JPost: Удары по Ирану нанесли более 100 самолётов ВВС Израиля

Армия обороны Израиля осуществила ночной удар по Ирану с использованием более 100 боевых самолётов, в том числе многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Соответствующая информация появилась в распоряжении газеты The Jerusalem Post.

«Более 100 самолётов были задействованы в атаке на Иран на удалении 2 тысячи километров, в том числе стелс-истребители F-35», — утверждает издание.

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ЦАХАЛ обрушила серию ударов на Иран в ночь на 26 октября. Взрывы были зафиксированы в столице исламской республики и нескольких других городах. За день до атаки верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал войска готовиться к войне. Ранее источники в Израиле неоднократно сообщали о готовящемся ответе Тель-Авива на обстрел 1 октября.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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