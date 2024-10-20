Секретные файлы разведки «Пяти глаз» об ударе Израиля по Ирану слили в Сеть
CNN: В США ищут причины утечки разведданных об ответном ударе Израиля по Ирану
В США проходит расследование утечки разведанных под грифом «совершенно секретно». Они содержат информацию о подготовке Израилем ответного удара по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на три осведомлённых источника.
Документы, которые датируются 15 и 16 октября, начали разлетаться по сети 18 октября. Первым их опубликовал у себя телеграм-канал «Middle East Spectator», пишет CNN.
Бумаги строго засекречены и имеют маркировку, указывающую на то, что пользоваться ими могут только США и их союзники из «Пяти глаз» (FVEY) — разведывательного альянса, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
В документе, составленном, как утверждается, Национальным агентством геопространственной разведки, говорится, что Израиль собирается провести транспортировку боеприпасов. В бумаге, поступившей из Агентства национальной безопасности описаны учения ВВС Израиля, в ходе которого ЦАХАЛ отрабатывает применение ракет класса «воздух-земля». Распространители документов считают, что эти сведения свидетельствуют о подготовке израильской армии к удару по Ирану.
Сейчас в США выясняют, у кого был доступ к документу, который, предположительно, исходил из Пентагона, пишут авторы публикации. При возникновении подобных утечек ФБР начинает расследование совместно с американским Минобороны и службами разведки.
1 октября Иран атаковал Израиль, выпустив по его территории около 500 ракет. Еврейское государство сразу начало продумывать план мести за унижение своего «железного купола», пропустившего почти всё, что летело. В США считают, что Тель-Авив сделает свой ход уже в ближайшие дни, а заместитель госсекретаря Штатов Кэмпбелл заявил, что Белый дом вместе с Израилем разрабатывает план действий. Президент Ирана Пезешкиан призывает израильское руководство остановиться, а в КСИР говорят, что Тегеран подготовил многие сотни ракет в случае, если на удар по Израилю поступит ответ. Иранский генерал Ростами заявил, что Иран обладает неким оружием, по силе превосходящим даже ядерное.
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