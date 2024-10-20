Секретные файлы разведки «Пяти глаз» об ударе Израиля по Ирану слили в Сеть

В США проходит расследование утечки разведанных под грифом «совершенно секретно». Они содержат информацию о подготовке Израилем ответного удара по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на три осведомлённых источника.

Документы, которые датируются 15 и 16 октября, начали разлетаться по сети 18 октября. Первым их опубликовал у себя телеграм-канал «Middle East Spectator», пишет CNN.

Бумаги строго засекречены и имеют маркировку, указывающую на то, что пользоваться ими могут только США и их союзники из «Пяти глаз» (FVEY) — разведывательного альянса, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

В документе, составленном, как утверждается, Национальным агентством геопространственной разведки, говорится, что Израиль собирается провести транспортировку боеприпасов. В бумаге, поступившей из Агентства национальной безопасности описаны учения ВВС Израиля, в ходе которого ЦАХАЛ отрабатывает применение ракет класса «воздух-земля». Распространители документов считают, что эти сведения свидетельствуют о подготовке израильской армии к удару по Ирану.