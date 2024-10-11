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11 октября, 09:29

«Остановитесь»: Президент Ирана выступил с призывом к Израилю

Пезешкиан: Израиль нарушил все возможные и невозможные договорённости

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / EPA

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / EPA

Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договорённости, потому что знает, что за ним стоят США и Евросоюз. Об этом заявил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с Павлом Зарубиным. Фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

Пезешкиан выступил с призывом к Израилю. Видео © Telegram / Зарубин

«Я хотел бы сказать Израилю, остановитесь, перестаньте убивать мирных людей! Остановите бомбёжки жилых домов и людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договорённости, и он делает это, потому что знает, что за ним стоят США и Евросоюза», — сказал глава Исламской республики.

Отметим, что Пезешкиан накануне вечером прибыл в Ашхабад по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В рамках визита он, в частности, проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который также прибыл в столицу Туркменистана для участия в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».

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Наталья Демьянова
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