«Остановитесь»: Президент Ирана выступил с призывом к Израилю
Пезешкиан: Израиль нарушил все возможные и невозможные договорённости
Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / EPA
Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договорённости, потому что знает, что за ним стоят США и Евросоюз. Об этом заявил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с Павлом Зарубиным. Фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Пезешкиан выступил с призывом к Израилю. Видео © Telegram / Зарубин
«Я хотел бы сказать Израилю, остановитесь, перестаньте убивать мирных людей! Остановите бомбёжки жилых домов и людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договорённости, и он делает это, потому что знает, что за ним стоят США и Евросоюза», — сказал глава Исламской республики.
Отметим, что Пезешкиан накануне вечером прибыл в Ашхабад по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В рамках визита он, в частности, проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который также прибыл в столицу Туркменистана для участия в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».