«Смертоносная» ответка Израиля не затронет ядерные объекты Ирана, заявили в США

Израиль может «в ближайшие дни» нанести ответный удар после ракетной атаки Ирана. Об этом рассказывает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на израильских чиновников. Причём на данный момент конкретные цели в Исламской Республике не выбраны.

Американский телеканал CNN добавил, что в США ждут израильского удара до выборов президента Соединённых Штатов 5 ноября. По данным агентства, операция уже спланирована, а премьер Биньямин Нетаньяху убеждает Белый дом, что удары будут наноситься лишь по военным объектам, а не нефтяным или ядерным. В Министерстве обороны еврейского государства заявили, что Иран будет атакован уже в скором времени и это станет «точным и смертоносным ответом».