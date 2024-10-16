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16 октября, 19:11

Танк Израиля обстрелял миротворцев ООН в Ливане

UNIFIL: Танк ЦАХАЛ Merkava обстрелял позиции миротворцев на юге Ливана

Израильский танк обстрелял позиции миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL). Об этом сообщается на сайте миссии.

«Сегодня утром миротворцы возле Кафр-Кела заметили танк ЦАХАЛ Merkava, который открыл стрельбу по их сторожевой башне», — заявили миротворцы.

В результате удара уничтожена две камеры, повреждена башня. Также ЦАХАЛ повторно обстрелял позиции UNIFIL. В миссии призвали Израиль помнить об обязательствах и обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН.

За последнюю неделю Израиль уже несколько атаковал силы ООН на юге Ливана. 10 октября двое миротворцев получили ранения после удара по смотровой вышке в Эн-Накуре, 11 октября там же в ходе перестрелок пострадал ещё один военнослужащий. 13 октября танки ЦАХАЛ ворвались на базу UNIFIL и потребовали потушить свет. Через некоторое время миротворцы пострадали, отравившись дымом от обстрелов.

Ливан в дыму после серии массированных бомбардировок из Израиля
Ливан в дыму после серии массированных бомбардировок из Израиля

Ранее в ЕС предупредили, что инициатива Израиля по запрету работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обернётся «катастрофическими последствиями». Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз выражает серьёзную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который сейчас обсуждается в Кнессете.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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