Танк Израиля обстрелял миротворцев ООН в Ливане

Израильский танк обстрелял позиции миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL). Об этом сообщается на сайте миссии.

«Сегодня утром миротворцы возле Кафр-Кела заметили танк ЦАХАЛ Merkava, который открыл стрельбу по их сторожевой башне», — заявили миротворцы.

В результате удара уничтожена две камеры, повреждена башня. Также ЦАХАЛ повторно обстрелял позиции UNIFIL. В миссии призвали Израиль помнить об обязательствах и обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН.

За последнюю неделю Израиль уже несколько атаковал силы ООН на юге Ливана. 10 октября двое миротворцев получили ранения после удара по смотровой вышке в Эн-Накуре, 11 октября там же в ходе перестрелок пострадал ещё один военнослужащий. 13 октября танки ЦАХАЛ ворвались на базу UNIFIL и потребовали потушить свет. Через некоторое время миротворцы пострадали, отравившись дымом от обстрелов.