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12 октября, 16:52

Боррель: Запрет работы БАПОР в Израиле обернётся катастрофическими последствиями

Инициатива Израиля по запрету работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обернётся «катастрофическими последствиями». С соответствующим предупреждением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) выражает серьёзную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который сейчас обсуждается в израильском парламенте.

«ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по этому вопросу и разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия», — говорится в заявлении Борреля.

Дипломат также пообещал, что ЕС продолжит оказывать поддержку БАПОР и другим агентствам ООН.

На днях, комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила законопроект о запрете работы БАПОР на территории еврейского государства. До этого в Тель-Авиве неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с радикальным палестинским движением ХАМАС.

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А ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила 23 из 24 батальонов ХАМАС, действовавших на территории Газы. По его словам, палестинская сторона уже лишилась свыше 90% своего вооружения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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