Инициатива Израиля по запрету работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обернётся «катастрофическими последствиями». С соответствующим предупреждением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) выражает серьёзную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который сейчас обсуждается в израильском парламенте.

«ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по этому вопросу и разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия», — говорится в заявлении Борреля.

Дипломат также пообещал, что ЕС продолжит оказывать поддержку БАПОР и другим агентствам ООН.

На днях, комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила законопроект о запрете работы БАПОР на территории еврейского государства. До этого в Тель-Авиве неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с радикальным палестинским движением ХАМАС.