Ливан в дыму после серии массированных бомбардировок из Израиля

ЦАХАЛ нанёс серию массированный ударов по инфраструктуре города Набатия на юге Ливана. Местные жители сообщают, что по всему городу видны огромные столбы дыма.

ЦАХАЛ нанёс серию ударов по городу Набатия на юге Ливана. Видео © X / lorienttoday

На данный момент подтвержденные данные о погибших и пострадавших отсутствуют. Экстренные службы разбираются с последствиями атаки, о чём свидетельствуют кадры местных жителей в социальных сетях. Между тем, Израиль вновь открыл огонь по району Дахия в Бейруте, который считается оплотом «Хезболлы».