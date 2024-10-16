Ливан в дыму после серии массированных бомбардировок из Израиля
ЦАХАЛ нанёс серию массированный ударов по городу Набатия на юге Ливана
ЦАХАЛ нанёс серию массированный ударов по инфраструктуре города Набатия на юге Ливана. Местные жители сообщают, что по всему городу видны огромные столбы дыма.
ЦАХАЛ нанёс серию ударов по городу Набатия на юге Ливана. Видео © X / lorienttoday
На данный момент подтвержденные данные о погибших и пострадавших отсутствуют. Экстренные службы разбираются с последствиями атаки, о чём свидетельствуют кадры местных жителей в социальных сетях. Между тем, Израиль вновь открыл огонь по району Дахия в Бейруте, который считается оплотом «Хезболлы».
Ранее журналисты раскрыли подробности телефонного разговора израильского премьера Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Глава кабмина еврейского государства в беседе с американским политиком рассказал о целях ЦАХАЛ в Иране и объектах, которые Армия обороны Израиля готова пощадить.
X / lorienttoday