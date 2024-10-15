Нетаньяху рассказал Байдену, какие объекты хочет атаковать в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов пощадить ядерные и нефтяные объекты Ирана и нанести удар исключительно по военной инфраструктуре исламской республики. Об этом глава кабмина в телефонном разговоре уведомил президента США Джо Байдена, утверждает Washington Post.

По данным газеты, сеанс связи между политиками состоялся 9 октября. Избирательный подход ЦАХАЛ при планировании ответной атаки поможет избежать перерастания эскалации в крупномасштабный конфликт на Ближнем Востоке, считают журналисты. Заявление Нетаньяху было встречено в Вашингтоне с облегчением.