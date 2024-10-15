Нетаньяху рассказал Байдену, какие объекты хочет атаковать в Иране
WP: Нетаньяху хочет атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных и нефтяных
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов пощадить ядерные и нефтяные объекты Ирана и нанести удар исключительно по военной инфраструктуре исламской республики. Об этом глава кабмина в телефонном разговоре уведомил президента США Джо Байдена, утверждает Washington Post.
По данным газеты, сеанс связи между политиками состоялся 9 октября. Избирательный подход ЦАХАЛ при планировании ответной атаки поможет избежать перерастания эскалации в крупномасштабный конфликт на Ближнем Востоке, считают журналисты. Заявление Нетаньяху было встречено в Вашингтоне с облегчением.
«Удар Израиля по иранским нефтяным объектам может привести к резкому росту цен на энергоносители, а атака на ядерную исследовательскую программу страны может стереть все оставшиеся «красные линии», регулирующие конфликт Израиля с Тегераном, что приведёт к дальнейшей эскалации», — сказано в материале.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Израиль прекратить агрессию в отношении соседей. Параллельно Тегеран привёл в боевую готовность сотни ракет, которым будет дана команда на пуск в случае удара со стороны ЦАХАЛ. Защищать еврейское государство при таком сценарии будут в том числе и американские комплексы ПВО THAAD, которые Вашингтон передал Тель-Авиву на фоне обострения ситуации в регионе.
Flickr / Prime Minister of Israel