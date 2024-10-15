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15 октября, 01:15

Нетаньяху рассказал Байдену, какие объекты хочет атаковать в Иране

WP: Нетаньяху хочет атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных и нефтяных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов пощадить ядерные и нефтяные объекты Ирана и нанести удар исключительно по военной инфраструктуре исламской республики. Об этом глава кабмина в телефонном разговоре уведомил президента США Джо Байдена, утверждает Washington Post.

По данным газеты, сеанс связи между политиками состоялся 9 октября. Избирательный подход ЦАХАЛ при планировании ответной атаки поможет избежать перерастания эскалации в крупномасштабный конфликт на Ближнем Востоке, считают журналисты. Заявление Нетаньяху было встречено в Вашингтоне с облегчением.

«Удар Израиля по иранским нефтяным объектам может привести к резкому росту цен на энергоносители, а атака на ядерную исследовательскую программу страны может стереть все оставшиеся «красные линии», регулирующие конфликт Израиля с Тегераном, что приведёт к дальнейшей эскалации», — сказано в материале.

СМИ узнали, какие цели для ответного удара по Ирану выбрал Израиль
СМИ узнали, какие цели для ответного удара по Ирану выбрал Израиль

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Израиль прекратить агрессию в отношении соседей. Параллельно Тегеран привёл в боевую готовность сотни ракет, которым будет дана команда на пуск в случае удара со стороны ЦАХАЛ. Защищать еврейское государство при таком сценарии будут в том числе и американские комплексы ПВО THAAD, которые Вашингтон передал Тель-Авиву на фоне обострения ситуации в регионе.

Обложка ©

Flickr / Prime Minister of Israel

Илья Пушкарев
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