СМИ узнали, какие цели для ответного удара по Ирану выбрал Израиль
NBC: Израиль определился с целями для ответного удара по Ирану
Последствия израильского удара по Бейруту. Обложка © ТАСС / Анхар Кочнева
Израиль «сузил круг целей для ответного удара» на атаку, которую совершил Иран. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на официальных лиц в США.
По информации телеканала, «речь идёт о военной и энергетической инфраструктуре Ирана». Однако отсутствуют какие-либо признаки того, что еврейское государство собирается наносить удары по иранским ядерным объектам. Также Соединённые Штаты не имеют информации о том, что ответная атака произойдёт якобы 12 октября.
«Неясно, определились ли они сами со сроками», — указано в статье.
Авторы материала отметили, что министр обороны США Ллойд Остин созвонился с израильским коллегой Йоавом Галантом. Они обсудили общие «контуры израильского ответа», однако конкретные детали беседы неизвестны.
А ранее Life.ru писал, что Иран атаковал ракетами две авиабазы ВВС Израиля. По данным СМИ, еврейское государство в ответ планирует запустить около 200 ракет по иранским целям, но точные сроки и детали будут определены в подходящий для этого момент.