СМИ узнали, какие цели для ответного удара по Ирану выбрал Израиль

Израиль «сузил круг целей для ответного удара» на атаку, которую совершил Иран. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на официальных лиц в США.

По информации телеканала, «речь идёт о военной и энергетической инфраструктуре Ирана». Однако отсутствуют какие-либо признаки того, что еврейское государство собирается наносить удары по иранским ядерным объектам. Также Соединённые Штаты не имеют информации о том, что ответная атака произойдёт якобы 12 октября.

«Неясно, определились ли они сами со сроками», — указано в статье.

Авторы материала отметили, что министр обороны США Ллойд Остин созвонился с израильским коллегой Йоавом Галантом. Они обсудили общие «контуры израильского ответа», однако конкретные детали беседы неизвестны.