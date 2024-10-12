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12 октября, 07:57

СМИ узнали, какие цели для ответного удара по Ирану выбрал Израиль

NBC: Израиль определился с целями для ответного удара по Ирану

Последствия израильского удара по Бейруту. Обложка © ТАСС / Анхар Кочнева

Последствия израильского удара по Бейруту. Обложка © ТАСС / Анхар Кочнева

Израиль «сузил круг целей для ответного удара» на атаку, которую совершил Иран. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на официальных лиц в США.

По информации телеканала, «речь идёт о военной и энергетической инфраструктуре Ирана». Однако отсутствуют какие-либо признаки того, что еврейское государство собирается наносить удары по иранским ядерным объектам. Также Соединённые Штаты не имеют информации о том, что ответная атака произойдёт якобы 12 октября.

«Неясно, определились ли они сами со сроками», — указано в статье.

Авторы материала отметили, что министр обороны США Ллойд Остин созвонился с израильским коллегой Йоавом Галантом. Они обсудили общие «контуры израильского ответа», однако конкретные детали беседы неизвестны.

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А ранее Life.ru писал, что Иран атаковал ракетами две авиабазы ВВС Израиля. По данным СМИ, еврейское государство в ответ планирует запустить около 200 ракет по иранским целям, но точные сроки и детали будут определены в подходящий для этого момент.

Дарья Нарыкова
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