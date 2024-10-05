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5 октября, 20:32

ЦАХАЛ подтвердил ракетные удары Ирана по двум авиабазам ВВС Израиля

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил попадание ракет, выпущенных Ираном, по двум израильским военным базам — Неватим и Тель-Ноф. Об этом сообщает The Times of Israel.

Хагари отметил, что удары, которые произошли вечером 1 октября, не оказали существенного влияния на самолёты или оперативные возможности ВВС страны. Оба объекта продолжают функционировать в полном объёме. В качестве ответа Израиль планирует запустить около 200 ракет по иранским целям, но точные сроки и детали будут определены ЦАХАЛ в подходящий для этого момент.

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Напомним, 27 сентября в результате интенсивной бомбардировки Бейрута был ликвидирован бывший генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла. Вскоре после этого был убит и пришедший ему на смену лидер движения Хашем Сафи ад-Дин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Moshe EINHORN

Анатолий Цейко
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