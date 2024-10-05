ЦАХАЛ подтвердил ракетные удары Ирана по двум авиабазам ВВС Израиля

Хагари отметил, что удары, которые произошли вечером 1 октября, не оказали существенного влияния на самолёты или оперативные возможности ВВС страны. Оба объекта продолжают функционировать в полном объёме. В качестве ответа Израиль планирует запустить около 200 ракет по иранским целям, но точные сроки и детали будут определены ЦАХАЛ в подходящий для этого момент.