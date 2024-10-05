ЦАХАЛ подтвердил ракетные удары Ирана по двум авиабазам ВВС Израиля
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил попадание ракет, выпущенных Ираном, по двум израильским военным базам — Неватим и Тель-Ноф. Об этом сообщает The Times of Israel.
Хагари отметил, что удары, которые произошли вечером 1 октября, не оказали существенного влияния на самолёты или оперативные возможности ВВС страны. Оба объекта продолжают функционировать в полном объёме. В качестве ответа Израиль планирует запустить около 200 ракет по иранским целям, но точные сроки и детали будут определены ЦАХАЛ в подходящий для этого момент.
Напомним, 27 сентября в результате интенсивной бомбардировки Бейрута был ликвидирован бывший генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла. Вскоре после этого был убит и пришедший ему на смену лидер движения Хашем Сафи ад-Дин.
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