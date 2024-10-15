ЦАХАЛ заявила об ударах по 230 целям в Ливане и секторе Газа за сутки

Военные Израиля поразили более 230 целей в Ливане и секторе Газа за последние сутки, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля продолжает операции на юге Ливана и в секторе Газа, она нанесла удары более чем по 230 террористическим целям за минувшие сутки», — говорится в заявлении, опубликованном в армейском телеграм-канале.

ВВС страны нанесли удары по более чем 200 объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана и в его глубине, включая террористические ячейки, посты противотанковых ракет и пусковые установки ракет класса «земля-поверхность».