ЦАХАЛ заявила об ударах по 230 целям в Ливане и секторе Газа за сутки
Израильские военные. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ
Военные Израиля поразили более 230 целей в Ливане и секторе Газа за последние сутки, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля продолжает операции на юге Ливана и в секторе Газа, она нанесла удары более чем по 230 террористическим целям за минувшие сутки», — говорится в заявлении, опубликованном в армейском телеграм-канале.
ВВС страны нанесли удары по более чем 200 объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана и в его глубине, включая террористические ячейки, посты противотанковых ракет и пусковые установки ракет класса «земля-поверхность».
Ранее журналисты поделились подробностями телефонного разговора израильского премьера Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Глава кабмина еврейского государства рассказал американскому политику о целях ЦАХАЛ в Иране и объектах, которые Армия обороны Израиля готова пощадить.