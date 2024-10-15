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15 октября, 04:23

ЦАХАЛ заявила об ударах по 230 целям в Ливане и секторе Газа за сутки

Израильские военные. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ

Израильские военные. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ

Военные Израиля поразили более 230 целей в Ливане и секторе Газа за последние сутки, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля продолжает операции на юге Ливана и в секторе Газа, она нанесла удары более чем по 230 террористическим целям за минувшие сутки», — говорится в заявлении, опубликованном в армейском телеграм-канале.

ВВС страны нанесли удары по более чем 200 объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана и в его глубине, включая террористические ячейки, посты противотанковых ракет и пусковые установки ракет класса «земля-поверхность».

Десятки человек пострадали при ударе Израиля по используемой ХАМАС больнице в Газе
Десятки человек пострадали при ударе Израиля по используемой ХАМАС больнице в Газе

Ранее журналисты поделились подробностями телефонного разговора израильского премьера Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Глава кабмина еврейского государства рассказал американскому политику о целях ЦАХАЛ в Иране и объектах, которые Армия обороны Израиля готова пощадить.

Артур Лапсаков
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