Военным Ирана приказали быть готовыми к войне
Аятолла Хаменеи: Иран готовит ответ на возможные удары Израиля
Иранские Вооружённые силы приведены в повышенную боевую готовность в ответ на ожидаемую атаку Израиля. По сообщениям New York Times, руководство страны приказало подготовить несколько сценариев действий в зависимости от последствий возможных израильских ударов. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указания военным быть готовыми к войне, однако при этом стремиться избежать прямого военного конфликта.
Как сообщили источники издания, если атаки Израиля окажутся разрушительными и приведут к значительным жертвам среди гражданского населения или уничтожению важных объектов, Иран нанесёт ответный удар, масштабы которого будут зависеть от серьёзности израильских действий. Ответные меры могут включать в себя массовые ракетные удары, активизацию действий проиранских группировок в регионе и срывы поставок энергоносителей через Персидский залив.
По данным иранских чиновников, особое внимание будет уделено защите стратегических объектов, таких как ядерные установки и нефтяная инфраструктура. Если удары Израиля затронут эти сферы или приведут к гибели высокопоставленных иранских лидеров, ответ Ирана будет незамедлительным.
Как сообщал Life.ru, Иран активно готовится к возможной войне с Израилем, разрабатывая различные сценарии ответных действий в случае нападения. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири отметил, что Иран имеет планы на случай любого развития событий, а армия готова к любому сценарию.
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