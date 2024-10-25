Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 01:18

Военным Ирана приказали быть готовыми к войне

Аятолла Хаменеи: Иран готовит ответ на возможные удары Израиля

Иранские Вооружённые силы приведены в повышенную боевую готовность в ответ на ожидаемую атаку Израиля. По сообщениям New York Times, руководство страны приказало подготовить несколько сценариев действий в зависимости от последствий возможных израильских ударов. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указания военным быть готовыми к войне, однако при этом стремиться избежать прямого военного конфликта.

Как сообщили источники издания, если атаки Израиля окажутся разрушительными и приведут к значительным жертвам среди гражданского населения или уничтожению важных объектов, Иран нанесёт ответный удар, масштабы которого будут зависеть от серьёзности израильских действий. Ответные меры могут включать в себя массовые ракетные удары, активизацию действий проиранских группировок в регионе и срывы поставок энергоносителей через Персидский залив.

По данным иранских чиновников, особое внимание будет уделено защите стратегических объектов, таких как ядерные установки и нефтяная инфраструктура. Если удары Израиля затронут эти сферы или приведут к гибели высокопоставленных иранских лидеров, ответ Ирана будет незамедлительным.

Путин уверен, что никто на Ближнем Востоке не хочет «большой войны»
Путин уверен, что никто на Ближнем Востоке не хочет «большой войны»

Как сообщал Life.ru, Иран активно готовится к возможной войне с Израилем, разрабатывая различные сценарии ответных действий в случае нападения. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири отметил, что Иран имеет планы на случай любого развития событий, а армия готова к любому сценарию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar