Военным Ирана приказали быть готовыми к войне

Иранские Вооружённые силы приведены в повышенную боевую готовность в ответ на ожидаемую атаку Израиля. По сообщениям New York Times, руководство страны приказало подготовить несколько сценариев действий в зависимости от последствий возможных израильских ударов. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указания военным быть готовыми к войне, однако при этом стремиться избежать прямого военного конфликта.

Как сообщили источники издания, если атаки Израиля окажутся разрушительными и приведут к значительным жертвам среди гражданского населения или уничтожению важных объектов, Иран нанесёт ответный удар, масштабы которого будут зависеть от серьёзности израильских действий. Ответные меры могут включать в себя массовые ракетные удары, активизацию действий проиранских группировок в регионе и срывы поставок энергоносителей через Персидский залив.

По данным иранских чиновников, особое внимание будет уделено защите стратегических объектов, таких как ядерные установки и нефтяная инфраструктура. Если удары Израиля затронут эти сферы или приведут к гибели высокопоставленных иранских лидеров, ответ Ирана будет незамедлительным.