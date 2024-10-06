«У нас есть планы»: В КСИР высказались о возможном конфликте Ирана и Израиля

Иран составил несколько планов на случай начала войны с Израилем. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири, передает Al-Alam. Он отметил, что Тегеран и Тель-Авив враждуют уже 44 года.

«Мы прошли войну, у нас есть планы на любой случай... Мы cпланировали конфликт с врагом», — сказал он.

По словам адмирала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «играет с огнём», именно его действия заставляют Иран готовиться к худшему сценарию. Армия Ирана регулярно проводит учения и анализирует вероятные события, на которые способен противник. Тангисири пригрозил, что у страны есть ракеты, дроны и военные корабли.