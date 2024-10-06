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6 октября, 13:53

«У нас есть планы»: В КСИР высказались о возможном конфликте Ирана и Израиля

Командующий ВМС КСИР Тангсири: Иран готов к любому сценарию войны с Израилем

Иран составил несколько планов на случай начала войны с Израилем. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири, передает Al-Alam. Он отметил, что Тегеран и Тель-Авив враждуют уже 44 года.

«Мы прошли войну, у нас есть планы на любой случай... Мы cпланировали конфликт с врагом», — сказал он.

По словам адмирала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «играет с огнём», именно его действия заставляют Иран готовиться к худшему сценарию. Армия Ирана регулярно проводит учения и анализирует вероятные события, на которые способен противник. Тангисири пригрозил, что у страны есть ракеты, дроны и военные корабли.

Иран пригрозил нанести удар по энергетическим объектам Израиля в случае нападения
Иран пригрозил нанести удар по энергетическим объектам Израиля в случае нападения

Напомним, Иран заготовил сотни ракет для запуска с западных границ в случаях агрессии из Израиля или США. С этим заявлением выступили два члена Корпуса стражей исламской революции, уточнив, что вооружённые силы Ирана готовы к немедленному принятию встречных решений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Николай Рюмин
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