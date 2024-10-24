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Регион
24 октября, 16:08

Путин уверен, что никто на Ближнем Востоке не хочет «большой войны»

Президент России Владимир Путин уверен, что на Ближнем Востоке никто не хочет «большой войны». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Глава государства заявил о своей озабоченности из-за происходящего в регионе.

«Россия не заинтересована, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы. Мы в контакте с руководством Ирана. И свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации. Мне кажется, что это возможно. Никто в регионе не хочет расширения конфликта и большой войны», — заверил Путин.

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Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль.

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Life.ru

Марина Фещенко
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