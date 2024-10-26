Израиль начал наносить ответные удары по Ирану

Израиль начал наносить удары по Ирану. Сообщается о многочисленных взрывах в районе Тегерана, Караджа и Сенендеджа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов.

Атаки начались в ответ на крупномасштабный ракетный удар Ирана, произошедший 1 октября. Как указали в ЦАХАЛ, Тегеран и его союзники в регионе постоянно атакуют еврейскую страну с 7 октября.

«Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем всё необходимое, чтобы защитить Государство Израиль и народ Израиля», — заявили в ЦАХАЛ.

По данным CBS, удары наносились только по военным объектам, а не по ядерным объектам или нефтяной инстарструктуре.