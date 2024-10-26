Израиль начал наносить ответные удары по Ирану
Кадры из Тегерана после ответного удара Израиля. Обложка © X / ScharoMaroof
Израиль начал наносить удары по Ирану. Сообщается о многочисленных взрывах в районе Тегерана, Караджа и Сенендеджа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов.
Атаки начались в ответ на крупномасштабный ракетный удар Ирана, произошедший 1 октября. Как указали в ЦАХАЛ, Тегеран и его союзники в регионе постоянно атакуют еврейскую страну с 7 октября.
«Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем всё необходимое, чтобы защитить Государство Израиль и народ Израиля», — заявили в ЦАХАЛ.
По данным CBS, удары наносились только по военным объектам, а не по ядерным объектам или нефтяной инстарструктуре.
Иран активно готовится к возможной войне с Израилем, разрабатывая различные сценарии ответных действий в случае нападения. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири отметил, что Иран имеет планы на случай любого развития событий.