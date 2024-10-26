Внезапная месть Израиля парализовала авиасообщение на Ближнем Востоке
Иран и Ирак объявили о закрытии воздушного пространства на фоне ударов Израиля
Иран и Ирак приостановили рейсы во всех аэропортах после ночной атаки Израиля на исламскую республику. Небо было закрыто для гражданских воздушных судов в целях безопасности.
«Из-за региональной напряжённости иракская аэронавигация была приостановлена до дальнейшего уведомления, чтобы сохранить безопасность гражданской авиации в воздушном пространстве Ирака», — сообщило Министерство транспорта страны.
Аналогичное заявление сделано и Управлением гражданской авиации Ирана, утверждает CNN. Ограничение продлится до 09:00 по местному времени (08:30 мск).
Израиль нанёс массированный авиаудар по нескольким городам Ирана в ночь на 26 октября. В операции ЦАХАЛ были задействованы свыше сотни самолётов, в том числе «невидимки» F-35. За день до атаки верховный лидер исламской республики Али Хаменеи призвал армию готовиться к войне.
Flickr / Israel Defense Forces