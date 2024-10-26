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26 октября, 02:40

Внезапная месть Израиля парализовала авиасообщение на Ближнем Востоке

Иран и Ирак объявили о закрытии воздушного пространства на фоне ударов Израиля

Иран и Ирак приостановили рейсы во всех аэропортах после ночной атаки Израиля на исламскую республику. Небо было закрыто для гражданских воздушных судов в целях безопасности.

«Из-за региональной напряжённости иракская аэронавигация была приостановлена до дальнейшего уведомления, чтобы сохранить безопасность гражданской авиации в воздушном пространстве Ирака», — сообщило Министерство транспорта страны.

Аналогичное заявление сделано и Управлением гражданской авиации Ирана, утверждает CNN. Ограничение продлится до 09:00 по местному времени (08:30 мск).

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Израиль нанёс массированный авиаудар по нескольким городам Ирана в ночь на 26 октября. В операции ЦАХАЛ были задействованы свыше сотни самолётов, в том числе «невидимки» F-35. За день до атаки верховный лидер исламской республики Али Хаменеи призвал армию готовиться к войне.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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