В Иране заявили об «ограниченном ущербе» во время атаки Израиля

Израиль смог достичь лишь «ограниченного ущерба» в ходе своей атаки на Иран. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление войск противовоздушной обороны (ПВО) исламской республики.

В заявлении отмечается, что утром Израиль осуществил нападение на несколько военных объектов в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Несмотря на успешное противодействие интегрированной системе ПВО Ирана, были зафиксированы лишь ограниченные повреждения в некоторых районах.