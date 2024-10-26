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26 октября, 04:36

В Иране заявили об «ограниченном ущербе» во время атаки Израиля

IRNA: Израиль нанёс ограниченный ущерб во время атаки на Иран

Израиль смог достичь лишь «ограниченного ущерба» в ходе своей атаки на Иран. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление войск противовоздушной обороны (ПВО) исламской республики.

В заявлении отмечается, что утром Израиль осуществил нападение на несколько военных объектов в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Несмотря на успешное противодействие интегрированной системе ПВО Ирана, были зафиксированы лишь ограниченные повреждения в некоторых районах.

«Окончательные масштабы которого сейчас изучаются», — говорится в сообщении.

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Возможными целями израильского удара по Тегерану могли стать казарма и склад с оружием. Армия страны ранее подтвердила, что удары были нанесены в ответ на атаку Ирана, произошедшую 1 октября.

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irna.ir

Артём Гапоненко
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