В Иране заявили об «ограниченном ущербе» во время атаки Израиля
IRNA: Израиль нанёс ограниченный ущерб во время атаки на Иран
Израиль смог достичь лишь «ограниченного ущерба» в ходе своей атаки на Иран. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление войск противовоздушной обороны (ПВО) исламской республики.
В заявлении отмечается, что утром Израиль осуществил нападение на несколько военных объектов в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Несмотря на успешное противодействие интегрированной системе ПВО Ирана, были зафиксированы лишь ограниченные повреждения в некоторых районах.
«Окончательные масштабы которого сейчас изучаются», — говорится в сообщении.
Возможными целями израильского удара по Тегерану могли стать казарма и склад с оружием. Армия страны ранее подтвердила, что удары были нанесены в ответ на атаку Ирана, произошедшую 1 октября.