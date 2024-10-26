Стали известны цели нового удара Израиля по Ирану

Возможными целями израильского удара по Тегерану могли стать казарма и склад с оружием. Об этом сообщает телеканал NBC.

Источник отметил, что Соединённые Штаты были заранее информированы о планируемых ударах Израиля по иранским объектам. Однако, как информировал должностное лицо США агентство Reuters, Вашингтон не участвовал в атаке.