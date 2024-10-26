Стали известны цели нового удара Израиля по Ирану
NBC: Целями удара Израиля в Тегеране стали казарма и склад с оружием
Возможными целями израильского удара по Тегерану могли стать казарма и склад с оружием. Об этом сообщает телеканал NBC.
Источник отметил, что Соединённые Штаты были заранее информированы о планируемых ударах Израиля по иранским объектам. Однако, как информировал должностное лицо США агентство Reuters, Вашингтон не участвовал в атаке.
В свою очередь газета The Washington Post утверждает, что Израиль включил в список целей для ударов объекты противовоздушной обороны и предприятия по производству ракет в Иране.
Израильская армия ранее подтвердила, что удары были нанесены в ответ на атаку Ирана, произошедшую 1 октября. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири отмечал, что Иран имеет планы на случай любого развития событий.
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