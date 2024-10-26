Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 03:00

Стали известны цели нового удара Израиля по Ирану

NBC: Целями удара Израиля в Тегеране стали казарма и склад с оружием

Возможными целями израильского удара по Тегерану могли стать казарма и склад с оружием. Об этом сообщает телеканал NBC.

Источник отметил, что Соединённые Штаты были заранее информированы о планируемых ударах Израиля по иранским объектам. Однако, как информировал должностное лицо США агентство Reuters, Вашингтон не участвовал в атаке.

В свою очередь газета The Washington Post утверждает, что Израиль включил в список целей для ударов объекты противовоздушной обороны и предприятия по производству ракет в Иране.

Израиль задействовал новейшие стелс-истребители при атаке на Иран
Израиль задействовал новейшие стелс-истребители при атаке на Иран

Израильская армия ранее подтвердила, что удары были нанесены в ответ на атаку Ирана, произошедшую 1 октября. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири отмечал, что Иран имеет планы на случай любого развития событий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar