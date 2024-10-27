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Регион
27 октября, 03:50

Глава Пентагона Остин предостерёг Иран от ответного удара по Израилю

Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом заявил, что Ирану не следует совершать ошибку и наносить ответный удар по Израилю после обстрелов.

В заявлении Пентагона уточняется, что Остин счёл США готовыми защищать в региона свои, а также силы партнёров. Американские военные будут активно препятствовать любым попыткам эскалации конфликта.

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Ранее в ЦАХАЛ заявили о завершении операции «Дни покаяния», которая стала ответом на обстрел Ираном Израиля в начале октября. Тель-Авив атаковал объекты на иранской территории. СМИ уверены, что удар парализовал производство в Иране баллистических ракет.

Обложка ©

flickr / U.S. Secretary of Defense

Артём Гапоненко
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