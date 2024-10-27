Глава Пентагона Остин предостерёг Иран от ответного удара по Израилю
Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом заявил, что Ирану не следует совершать ошибку и наносить ответный удар по Израилю после обстрелов.
В заявлении Пентагона уточняется, что Остин счёл США готовыми защищать в региона свои, а также силы партнёров. Американские военные будут активно препятствовать любым попыткам эскалации конфликта.
Ранее в ЦАХАЛ заявили о завершении операции «Дни покаяния», которая стала ответом на обстрел Ираном Израиля в начале октября. Тель-Авив атаковал объекты на иранской территории. СМИ уверены, что удар парализовал производство в Иране баллистических ракет.
flickr / U.S. Secretary of Defense