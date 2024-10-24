В Пентагоне заявили, что окончание украинского конфликта возможно только через переговоры

Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским Франциском в Риме заявил, что украинский конфликт завершится переговорами. Его комментарии поступили в ответ на просьбу журналистов поделиться деталями обсуждения с понтификом, касающегося ситуации на Ближнем Востоке и ситуации на Украине. Стенограмму распространило оборонное ведомство США.

«Нам нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и найти способ добиться переходного периода на Украине», — отметил Остин.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине, как и ранее упоминалось, в конечном итоге разрешится посредством диалога. При этом поддержка Киева со стороны США продолжится и именно украинцы определят момент для начала переговоров.

По словам Остина, папа Франциск выразил беспокойство по поводу гуманитарных проблем в этих регионах и разделяет стремление к прекращению огня.