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24 октября, 00:43

В Пентагоне заявили, что окончание украинского конфликта возможно только через переговоры

Глава Пентагона Остин: Конфликт на Украине завершится переговорами

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским Франциском в Риме заявил, что украинский конфликт завершится переговорами. Его комментарии поступили в ответ на просьбу журналистов поделиться деталями обсуждения с понтификом, касающегося ситуации на Ближнем Востоке и ситуации на Украине. Стенограмму распространило оборонное ведомство США.

«Нам нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и найти способ добиться переходного периода на Украине», — отметил Остин.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине, как и ранее упоминалось, в конечном итоге разрешится посредством диалога. При этом поддержка Киева со стороны США продолжится и именно украинцы определят момент для начала переговоров.

По словам Остина, папа Франциск выразил беспокойство по поводу гуманитарных проблем в этих регионах и разделяет стремление к прекращению огня.

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Ранее Остин заявил о бесмыссленности ракетного карт-бланша для Украины. По его словам, западные ракеты ATACMS, которые партнёры передают киевскому режиму, не смогут достичь российских баз ВКС.

Анатолий Цейко
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