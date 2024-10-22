«Чтобы Зеленский не впадал в истерию»: Политолог раскрыла цель визита главы Пентагона в Киев

Неожиданный визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев может быть связан с желанием проконтролировать действия Владимира Зеленского и не допустить его самодеятельности, полагает политолог Наталья Елисеева. Она напомнила о провале украинского «плана победы» на Западе.

«Недавно Зеленский устраивал своё турне, где пытался презентовать и продать свой «план победы». Особо сильного восторга он ни у кого не вызвал, но для того чтобы Зеленский в дальнейшем не впадал в истерию и не проявлял самодеятельность, его нужно контролировать», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».