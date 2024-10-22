«Чтобы Зеленский не впадал в истерию»: Политолог раскрыла цель визита главы Пентагона в Киев
Политолог Елисеева: Остин хочет помешать самодеятельности Зеленского
Неожиданный визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев может быть связан с желанием проконтролировать действия Владимира Зеленского и не допустить его самодеятельности, полагает политолог Наталья Елисеева. Она напомнила о провале украинского «плана победы» на Западе.
«Недавно Зеленский устраивал своё турне, где пытался презентовать и продать свой «план победы». Особо сильного восторга он ни у кого не вызвал, но для того чтобы Зеленский в дальнейшем не впадал в истерию и не проявлял самодеятельность, его нужно контролировать», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».
По её словам, США сегодня не могут столь активно уделять внимание Украине, многие процессы поставлены паузу, потому что американская элита вовлечена в предвыборную гонку. Тем не менее, чтобы успокоить Зеленского, Остин может сделать ряд громких заявлений, подчеркнула эксперт.
Напомним, 21 октября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он заявил о выделении пакета военной помощи Украине в размере $400 млн. Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с гостем из США удары западным оружием по территории РФ.
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