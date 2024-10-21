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21 октября, 17:23

Зеленский обсудил удары западным оружием по РФ с прибывшим в Киев Остином

Встреча Зеленского и Остина в Киеве. Обложка © Telegram / Владимир Зеленский

Встреча Зеленского и Остина в Киеве. Обложка © Telegram / Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обсудил удары западным дальнобойным оружием по российским военным объектам с главой Пентагона Ллойдом Остиным во время визита американского чиновника в Киев. Об этом лидер киевского режима написал в личном телеграм-канале.

«Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности, возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов», — написал Зеленский, не уточнив ничего о принятых решениях.

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Ранее обсуждение этого вопроса на полях саммита глав Миноброны G7 анонсировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что единства в ЕС на этот счёт нет — каждое государство принимает решение самостоятельно. С тех пор никаких заявлений на тему не последовало. Напомним, сегодня шеф Пентагона приехал в Киев с необъявленным визитом и заявил о выделении пакета военной помощи Украине на $400 млн. Кстати, его визит сравнили с прощальным жестом «хромой утки».

Юрий Лысенко
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