Зеленский обсудил удары западным оружием по РФ с прибывшим в Киев Остином
Встреча Зеленского и Остина в Киеве. Обложка © Telegram / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обсудил удары западным дальнобойным оружием по российским военным объектам с главой Пентагона Ллойдом Остиным во время визита американского чиновника в Киев. Об этом лидер киевского режима написал в личном телеграм-канале.
«Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности, возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов», — написал Зеленский, не уточнив ничего о принятых решениях.
Ранее обсуждение этого вопроса на полях саммита глав Миноброны G7 анонсировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что единства в ЕС на этот счёт нет — каждое государство принимает решение самостоятельно. С тех пор никаких заявлений на тему не последовало. Напомним, сегодня шеф Пентагона приехал в Киев с необъявленным визитом и заявил о выделении пакета военной помощи Украине на $400 млн. Кстати, его визит сравнили с прощальным жестом «хромой утки».