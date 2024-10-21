Медведев: Ответом на удар по «чёртовой» Москве будет удар по «грёбаному» Вашингтону
Медведев: За ударом по Москве последует удар по Вашингтону
Экс-президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вряд ли угрожал «ударами по чёртовой Москве». Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, кандидат в президенты США слишком увлёкся в своей агрессивной риторике, однако на деле Трамп «шёлковый» на переговорах.
«Обещал ли он реально «ударить по чёртовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шёлковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему грёбаному Вашингтону тоже будет нанесён удар», — написал политик в соцсетях.
Напомним, Дональд Трамп заявил журналистам The Wall Street Journal, что якобы во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным угрожал нанести удар по Москве, если продолжится «преследование Украины». Однако американский политик не уточнил, когда состоялся названый разговор и при каких обстоятельствах.