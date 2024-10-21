Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 10:41

Медведев: Ответом на удар по «чёртовой» Москве будет удар по «грёбаному» Вашингтону

Медведев: За ударом по Москве последует удар по Вашингтону

Экс-президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вряд ли угрожал «ударами по чёртовой Москве». Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, кандидат в президенты США слишком увлёкся в своей агрессивной риторике, однако на деле Трамп «шёлковый» на переговорах.

«Обещал ли он реально «ударить по чёртовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шёлковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему грёбаному Вашингтону тоже будет нанесён удар», — написал политик в соцсетях.

Кремль объяснил «горячие» слова Трампа об угрозах Путину
Кремль объяснил «горячие» слова Трампа об угрозах Путину

Напомним, Дональд Трамп заявил журналистам The Wall Street Journal, что якобы во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным угрожал нанести удар по Москве, если продолжится «преследование Украины». Однако американский политик не уточнил, когда состоялся названый разговор и при каких обстоятельствах.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров