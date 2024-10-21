Глава Пентагона в условиях секретности прибыл в Киев
Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
В Киев с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин, у него запланирован ряд переговоров. Поездку министра обороны США в украинскую столицу держали в тайне, сообщает агентство Reuters.
Целью визита шефа Пентагона является демонстрация поддержки Украины в преддверии президентских выборов в Америке. По предварительным данным, он проведёт встречи с Владимиром Зеленским и со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.
Аналогичный визит в Киев ранее нанёс новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он приехал, чтобы выразить поддержку Украине. После поездки Рютте пришёл к выводу, что Армия России продолжает неумолимый освободительный марш, тогда как ВСУ рискуют выбросить белый флаг без поддержки со стороны Запада.