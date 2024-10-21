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21 октября, 06:10

Глава Пентагона в условиях секретности прибыл в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Киев с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин, у него запланирован ряд переговоров. Поездку министра обороны США в украинскую столицу держали в тайне, сообщает агентство Reuters.

Целью визита шефа Пентагона является демонстрация поддержки Украины в преддверии президентских выборов в Америке. По предварительным данным, он проведёт встречи с Владимиром Зеленским и со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

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Аналогичный визит в Киев ранее нанёс новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он приехал, чтобы выразить поддержку Украине. После поездки Рютте пришёл к выводу, что Армия России продолжает неумолимый освободительный марш, тогда как ВСУ рискуют выбросить белый флаг без поддержки со стороны Запада.

Наталья Афонина
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