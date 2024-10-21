Глава Пентагона в условиях секретности прибыл в Киев

В Киев с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин, у него запланирован ряд переговоров. Поездку министра обороны США в украинскую столицу держали в тайне, сообщает агентство Reuters .

Целью визита шефа Пентагона является демонстрация поддержки Украины в преддверии президентских выборов в Америке. По предварительным данным, он проведёт встречи с Владимиром Зеленским и со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.