Приезд шефа Пентагона в Киев сравнили с прощальным жестом «хромой утки»

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев — это прощальный жест американской политики времён начала спецоперации, считает политолог Илья Гамбашидзе. По мнению собеседника Life.ru, заявления и решения нынешних американских министров имеют очень короткий «срок годности», так как президентские выборы в США, скорее всего, изменят политику Вашингтона по отношению к Украине.

«Ллойд Остин — представитель администрации президента Джо Байдена. Байден, на языке американской политики — это «хромая утка», уходящий президент. Это означает, что все предложения, заявления, решения нынешних американских министров имеют очень короткий «срок годности» — максимум до середины января, до формирования новой администрации. Причём каждый, кто слушает сейчас министров Байдена, ещё учитывает, что его политика может продлиться при победе Камалы Харрис, но при победе Трампа сменится на противоположную», — говорит политолог.

По мнению Гамбашидзе, байденовской политике на Украине осталась пара месяцев, а при победе любого из кандидатов — Трампа или Харрис — ни один из них не продолжит столь масштабную поддержку Украины, всё сведётся либо к «похлопыванию по плечу Зеленского», либо к переговорам.