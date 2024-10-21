Приезд шефа Пентагона в Киев сравнили с прощальным жестом «хромой утки»
Политолог Гамбашидзе: Визит Остина в Киев – это прощальный жест команды Байдена
Глава Пентагона Ллойд Остин в Киеве. Фото © X/Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев — это прощальный жест американской политики времён начала спецоперации, считает политолог Илья Гамбашидзе. По мнению собеседника Life.ru, заявления и решения нынешних американских министров имеют очень короткий «срок годности», так как президентские выборы в США, скорее всего, изменят политику Вашингтона по отношению к Украине.
«Ллойд Остин — представитель администрации президента Джо Байдена. Байден, на языке американской политики — это «хромая утка», уходящий президент. Это означает, что все предложения, заявления, решения нынешних американских министров имеют очень короткий «срок годности» — максимум до середины января, до формирования новой администрации. Причём каждый, кто слушает сейчас министров Байдена, ещё учитывает, что его политика может продлиться при победе Камалы Харрис, но при победе Трампа сменится на противоположную», — говорит политолог.
По мнению Гамбашидзе, байденовской политике на Украине осталась пара месяцев, а при победе любого из кандидатов — Трампа или Харрис — ни один из них не продолжит столь масштабную поддержку Украины, всё сведётся либо к «похлопыванию по плечу Зеленского», либо к переговорам.
Напомним, утром 21 октября в Киев с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин, у него запланирован ряд переговоров. Поездку министра обороны США в украинскую столицу держали в тайне. Целью визита министра обороны США является демонстрация поддержки Украины в преддверии президентских выборов в Америке.