Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 14:44

Боррель анонсировал обсуждение ударов вглубь РФ с главами Минобороны G7

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудит с министрами обороны стран G7 снятие запрета для Киева на удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом он заявил непосредственно перед встречей с главами военных ведомств «Группы семи» в Неаполе.

«Нет договорённости по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие — нет. Такие решения принимают страны [члены ЕС] самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — заявил Боррель.

«Больше США»: Боррель назвал сумму, потраченную ЕС на Украину
«Больше США»: Боррель назвал сумму, потраченную ЕС на Украину

Намерение Борреля обсуждать удары по РФ выглядит противоречиво на фоне сделанного им недавно признания о том, что принудить Россию к миру военными методами — сомнительная идея. Однако при этом, помимо увеличения санкционного давления на Москву, дипломат всё равно предлагает наращивать поставки вооружений для Киева. Возможно, функционер, который передаст в конце этого года свой пост Кае Каллас, попросту устал от своей работы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Юрий Лысенко
  • Новости
  • g7
  • Жозеп Боррель
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров