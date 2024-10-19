Боррель анонсировал обсуждение ударов вглубь РФ с главами Минобороны G7

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудит с министрами обороны стран G7 снятие запрета для Киева на удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом он заявил непосредственно перед встречей с главами военных ведомств «Группы семи» в Неаполе.

«Нет договорённости по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие — нет. Такие решения принимают страны [члены ЕС] самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — заявил Боррель.