Глава Пентагона заявил о выделении пакета военной помощи Украине на $400 млн

Украина получит от США пакет военных поставок на 400 миллионов долларов. Об этом объявил министр обороны Америки Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев, сообщает Reuters.

«Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — заявил глава Пентагона.

Все средства пойдут на обеспечение ВСУ боеприпасами HIMARS, снарядами для миномётов различных калибров, противотанковыми системами, спутниковым коммуникационным оборудованием, бронетехникой и противотанковым оружием. Помимо этого будет созвана контактная группа по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».