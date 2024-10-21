Глава Пентагона заявил о выделении пакета военной помощи Украине на $400 млн
Украина получит от США пакет военных поставок на 400 миллионов долларов. Об этом объявил министр обороны Америки Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев, сообщает Reuters.
«Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — заявил глава Пентагона.
Все средства пойдут на обеспечение ВСУ боеприпасами HIMARS, снарядами для миномётов различных калибров, противотанковыми системами, спутниковым коммуникационным оборудованием, бронетехникой и противотанковым оружием. Помимо этого будет созвана контактная группа по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».
Напомним, шеф Пентагона приехал в Киев утром 21 октября с необъявленным визитом, у него запланирован ряд переговоров. Поездку министра обороны США в украинскую столицу держали в тайне. Целью визита министра обороны США является демонстрация поддержки Украины в преддверии президентских выборов в Америке.
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