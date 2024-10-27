Президент Ирана Пезешкиан пообещал продуманный ответ на атаку Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан после атаки Израиля заявил в социальной сети X, что враги Тегерана столкнутся с продуманным ответом. Политик выразил соболезнования семьям иранских солдат, которые погибли, защищая страну.

Пезешкиан подчеркнул, что народ Ирана готов без страха встать на защиту своей земли, а ответ на любые необдуманные действия будет взвешенным и тщательно обдуманным.