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Регион
27 октября, 01:57

Президент Ирана Пезешкиан пообещал продуманный ответ на атаку Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан после атаки Израиля заявил в социальной сети X, что враги Тегерана столкнутся с продуманным ответом. Политик выразил соболезнования семьям иранских солдат, которые погибли, защищая страну.

Пезешкиан подчеркнул, что народ Ирана готов без страха встать на защиту своей земли, а ответ на любые необдуманные действия будет взвешенным и тщательно обдуманным.

«Дети Ирана пожертвовали своими жизнями, защищая родину. Я приношу соболезнования храбрым солдатам армии, их семьям и героическому народу. Враги Ирана должны знать, что эти храбрые люди без страха стоят на защите своей земли и ответят на любую глупость взвешенно и продуманно», — написал президент.

СМИ сообщили о парализованном производстве ракет в Иране после атаки Израиля
СМИ сообщили о парализованном производстве ракет в Иране после атаки Израиля

Ранее в пресс-бюро израильской армии заявили о завершении операции «Дни покаяния», которая стала ответом на обстрел Ираном Израиля в начале октября. Тель-Авив атаковал объекты на иранской территории. По данным СМИ, в Иране парализовано производство баллистических ракет.

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X / Masoud Pezeshkian

Артём Гапоненко
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