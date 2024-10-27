Президент Ирана Пезешкиан пообещал продуманный ответ на атаку Израиля
Президент Ирана Масуд Пезешкиан после атаки Израиля заявил в социальной сети X, что враги Тегерана столкнутся с продуманным ответом. Политик выразил соболезнования семьям иранских солдат, которые погибли, защищая страну.
Пезешкиан подчеркнул, что народ Ирана готов без страха встать на защиту своей земли, а ответ на любые необдуманные действия будет взвешенным и тщательно обдуманным.
«Дети Ирана пожертвовали своими жизнями, защищая родину. Я приношу соболезнования храбрым солдатам армии, их семьям и героическому народу. Враги Ирана должны знать, что эти храбрые люди без страха стоят на защите своей земли и ответят на любую глупость взвешенно и продуманно», — написал президент.
Ранее в пресс-бюро израильской армии заявили о завершении операции «Дни покаяния», которая стала ответом на обстрел Ираном Израиля в начале октября. Тель-Авив атаковал объекты на иранской территории. По данным СМИ, в Иране парализовано производство баллистических ракет.