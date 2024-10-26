В Иране заявили об уничтожении израильских истребителей
Вооружённые силы Ирана уничтожили несколько истребителей и беспилотников, отражая атаку Израиля по своей территории. Об этом рассказал член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.
«Мы должны гордиться мощью систем противовоздушной обороны страны. Несмотря на то что сионистский режим (имеет в виду Израиль. — Прим. Life.ru) использовал несколько истребителей и беспилотников, ПВО действовали очень хорошо. Почти все беспилотники и истребители режима были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия», — сказал Зохреванд в эфире гостелерадиокомпании Ирана.
По его словам, Израилю удалось подбить лишь одну иранскую оборонительную систему. В ходе атаки ни военная, ни экономическая инфраструктура страны не почувствовала существенного урона. Зохреванд заявил, что обстрел был настолько «слабым», что в Тегеране задумались, а нужно ли отвечать на него Тель-Авиву. Однако от себя он добавил, что с высокой долей вероятности Иран всё-таки ответит.
Ранее в пресс-бюро израильской армии заявили о завершении операции «Дни покаяния», которая стала ответом на обстрел Ираном Израиля в начале октября. Тель-Авив атаковал объекты на иранской территории, из-за чего властям пришлось приостановить авиасообщение на Ближнем Востоке.
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