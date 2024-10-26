В Иране заявили об уничтожении израильских истребителей

Вооружённые силы Ирана уничтожили несколько истребителей и беспилотников, отражая атаку Израиля по своей территории. Об этом рассказал член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

«Мы должны гордиться мощью систем противовоздушной обороны страны. Несмотря на то что сионистский режим (имеет в виду Израиль. — Прим. Life.ru) использовал несколько истребителей и беспилотников, ПВО действовали очень хорошо. Почти все беспилотники и истребители режима были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия», — сказал Зохреванд в эфире гостелерадиокомпании Ирана.