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Регион
11 ноября, 20:57

В Абхазии начались массовые столкновения с силовиками

В Абхазии начались массовые беспорядки после задержания оппозиционеров

В Абхазии начались массовые беспорядки из-за задержания местных оппозиционеров. На данный момент известно о столкновениях с полицией, к зданию президента республики стягивают военную технику. Соответствущие видео активно распространяются в местных телеграм-каналах.

В Абхазии начались массовые беспорядки после задержания оппозиционеров. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА / АИАШАРА

Как сообщает канал «Республика», люди протестуют из-за задержания некоторых оппозиционеров, которое они сочли жёстким и незаконным. Их задержали на въезде в Сухум после возвращения с собрания общественности и доставили в управление Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Абхазия.

Затем к зданию начали стягиваться люди. Они протаранили ворота СГБ, выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали освободить задержанных.

Из-за протестов также был перекрыт Гумистинский мост. Сейчас там находится большое количество людей. Информации о задержанных и пострадавших нет.

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Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Оксана Попова
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