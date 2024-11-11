В Абхазии начались массовые столкновения с силовиками
В Абхазии начались массовые беспорядки после задержания оппозиционеров
В Абхазии начались массовые беспорядки из-за задержания местных оппозиционеров. На данный момент известно о столкновениях с полицией, к зданию президента республики стягивают военную технику. Соответствущие видео активно распространяются в местных телеграм-каналах.
В Абхазии начались массовые беспорядки после задержания оппозиционеров. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА / АИАШАРА
Как сообщает канал «Республика», люди протестуют из-за задержания некоторых оппозиционеров, которое они сочли жёстким и незаконным. Их задержали на въезде в Сухум после возвращения с собрания общественности и доставили в управление Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Абхазия.
Затем к зданию начали стягиваться люди. Они протаранили ворота СГБ, выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали освободить задержанных.
Из-за протестов также был перекрыт Гумистинский мост. Сейчас там находится большое количество людей. Информации о задержанных и пострадавших нет.
Ранее в Сербии тысячи человек вышли на протесты из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде, в результате которой погибли 14 человек. Протестующие забросали камнями местную администрацию в Нови-Саде, а также написали на ней угрозы красной краской.
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