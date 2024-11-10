Тысячи испанцев вышли на митинги из-за последствий наводнений в Валенсии

Акции протеста произошли в Испании после последствий смертоносного наводнения в Валенсии. Самые серьёзные митинги с драками и привлечением полиции произошли в Мадриде.

Тысячи испанцев вышли на улицы из-за последствий наводнений в Валенсии. Видео © X / Shubhamsingh038 / WorldCrisi19621

В частности, протестующие требуют отставки председателя правительства и лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, а также главы Валенсии Карлоса Масона. Люди скандируют антиправительственные лозунги, прикрывая свои лица масками. Они обвиняют власти в бездействии после страшного наводнения.

В самой Валенсии активисты сначала проводили мирный протест, но затем начались потасовки с сотрудниками полиции. В них полетели камни и фейерверки, в ответ протестующие получают удары дубинками и слезоточивый газ. В данный момент информации о пострадавших и числе задержанных нет.